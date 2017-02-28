Совсем не «Голден Стэйт». «Локо» громит «Зенит» в Еврокубке
Первый матч ¼ финала Еврокубка обернулся для петербуржцев кошмаром — оборона краснодарцев не дала Карасёву и компании шансов на спасение.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сюрпризы от «Локо»
Кубок Европы — самый российский баскетбольный турнир. Команды из нашей страны побеждали в пяти из 13 сезонов соревнований и принимали участие в семи финалах. В этом году до
В Единой лиге ВТБ лишь две команды в этом сезоне сумели остановить лучший клуб Европы ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и «Зенит». И эти команды встретились лицом к лицу в первом же раунде матчей на вылет.
Выезжать в «Баскет Холл» надо минимум за два часа — правило краснодарских болельщиков. Только здесь можно попасть в пробку
Первый сюрприз от «Локо» случился на разминке. Пока одноклубники отрабатывали броски, Каспарс Берзиньш сосредоточенно работал в углу по индивидуальной программе — ведение, баланс, растяжка. Латышский форвард впервые был заявлен на матч и дебютировал за «железнодорожников» во встрече с бывшей командой. Диджей арены встретил соперника песней Сергея Шнурова про Питер.
За десять минут до начала зрители на трибунах вдруг начали хлопать. Никем не организованный порыв. Объяснение нашлось чуть позже — под сводами «Баскет Холла» появился главный тренер краснодарцев. Саша Обрадович фактически спас сезон для «Локо» после неудачного старта под руководством Фотиса Кацикариса. Сосредоточенный и спокойный перед игрой, после стартового свистка серб превращается в эмоционального демона. От внешне тёплых приветственных объятий тренеров перед стартовым спорным скорее исходили молнии ненависти. И причина не только в том, что ближайшие 40 минут они проведут по разные стороны баррикад. Их соперничество имеет давнюю историю. Лидер сборной России Василий Карасев и один из ключевым игроков команды Югославии Саша Обрадович — в конце 90-х это было едва ли не главным баскетбольным противостоянием на планете. Чемпионат мира 1998 года один из ярких тому примеров — югославы оставили Карасёва и компанию без золотых медалей.
Подвиги Ивлева и дебют Берзиньша
Стартовый рыков «Локо» 8:2
Герой первой десятиминутки Мбакве уже в начале второй четверти получил третий фол. Главному тренеру пришлось спрятать форварда на скамейке запасных. Повреждение Тиммы сильно ограничивало ротацию гостей. При этом питерцы не спешили вносить коррективы в игровой план.
Берзиньш дебютировал точным трёхочковым. Латыш остался один на дуге, но на всякий случай осмотрелся по сторонам и лишь потом совершил первый бросок в первом матче за «Локо» — 32:22. Ян Вуюкас, не имея конкурента по габаритам в составе соперника, легко набирал очки
После шоу в перерыве с реагентами, превращающимися в дым, пришлось задержать начало второй половины. Паркет долго пытались отчистить. Баскетболисты с интересом наблюдали за происходящим в центральном круге и на всякий случай старались избегать этого места в игре. Складывалось впечатление, что прицел
Установку в последнем перерыве Василий Карасёв закончил на 30 секунд раньше положенного. Пять баскетболистов в белой форме терпеливо и несколько обречённо ждали соперника на паркете. Поначалу «Зенит» старался играть на разницу, быстро атакуя издали. Видимо, по старой привычке, но в этом сезона формат
«Зенит» не оправдал выданных Бабуриным авансов. Гости отправили в цель лишь 6 из 32 попыток
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter