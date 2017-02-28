Совсем не «Голден Стэйт». «Локо» громит «Зенит» в Еврокубке

Сюрпризы от «Локо»

Кубок Европы — самый российский баскетбольный турнир. Команды из нашей страны побеждали в пяти из 13 сезонов соревнований и принимали участие в семи финалах. В этом году до плей-офф дошли сразу три отечественных клуба — подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань», уже побеждавшие в турнире, и санкт-петербургский «Зенит».



В Единой лиге ВТБ лишь две команды в этом сезоне сумели остановить лучший клуб Европы ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и «Зенит». И эти команды встретились лицом к лицу в первом же раунде матчей на вылет.



Выезжать в «Баскет Холл» надо минимум за два часа — правило краснодарских болельщиков. Только здесь можно попасть в пробку из-за баскетбольного матча. Комментатор Никита Моргунов в такси по дороге на арену не стал делать прогнозов, назвав эту пару «слишком непредсказуемой». А перед игрой устроил опрос среди коллег. И лишь один пункт совпал у всех спортивных журналистов — в этой серии будут сыграны все три матча.



Первый сюрприз от «Локо» случился на разминке. Пока одноклубники отрабатывали броски, Каспарс Берзиньш сосредоточенно работал в углу по индивидуальной программе — ведение, баланс, растяжка. Латышский форвард впервые был заявлен на матч и дебютировал за «железнодорожников» во встрече с бывшей командой. Диджей арены встретил соперника песней Сергея Шнурова про Питер.

За десять минут до начала зрители на трибунах вдруг начали хлопать. Никем не организованный порыв. Объяснение нашлось чуть позже — под сводами «Баскет Холла» появился главный тренер краснодарцев. Саша Обрадович фактически спас сезон для «Локо» после неудачного старта под руководством Фотиса Кацикариса. Сосредоточенный и спокойный перед игрой, после стартового свистка серб превращается в эмоционального демона. От внешне тёплых приветственных объятий тренеров перед стартовым спорным скорее исходили молнии ненависти. И причина не только в том, что ближайшие 40 минут они проведут по разные стороны баррикад. Их соперничество имеет давнюю историю. Лидер сборной России Василий Карасев и один из ключевым игроков команды Югославии Саша Обрадович — в конце 90-х это было едва ли не главным баскетбольным противостоянием на планете. Чемпионат мира 1998 года один из ярких тому примеров — югославы оставили Карасёва и компанию без золотых медалей.

Подвиги Ивлева и дебют Берзиньша

Стартовый рыков «Локо» 8:2 Карасёв-старший смог остановить только экстренно взятым тайм-аутом. Погоня, инициированная Тревором Мбакве, вернула паритет. За первые 10 минут оба тренера активно прибегали к ротации, использовав почти всех имевшихся в распоряжении игроков. На скамейке остались лишь Берзиньш и Денис Захаров у «Локомотива» и Янис Тимма и Андрей Десятников у «Зенита». Звёздный форвард сине-бело-голубых пропускал встречу из-за травмы. На площадке тем временем кипели нешуточные страсти. Словесную перепалку Мэтта Дженнинга и Карасёва-младшего уже после окончания четверти арбитр жестко решил, выписав обоим по техническому замечанию.



Герой первой десятиминутки Мбакве уже в начале второй четверти получил третий фол. Главному тренеру пришлось спрятать форварда на скамейке запасных. Повреждение Тиммы сильно ограничивало ротацию гостей. При этом питерцы не спешили вносить коррективы в игровой план. Карасёв-старший предпочёл играть маленьким бегущим составом. «Зенит» — российская версия «Голден Стэйт», так сказал о сопернике перед игрой Евгений Бабурин. Похоже на правду, учитывая, что за первую четверть сине-бело-голубые бросили с дальней дистанции 11 раз против двух попыток «Локо». Краснодарцы отвечали активностью и результативностью именинника Владимира Ивлёва — семь очков за почти четыре минуты на паркете. Форварду «железнодорожников» исполнилось 27 лет.

Берзиньш дебютировал точным трёхочковым. Латыш остался один на дуге, но на всякий случай осмотрелся по сторонам и лишь потом совершил первый бросок в первом матче за «Локо» — 32:22. Ян Вуюкас, не имея конкурента по габаритам в составе соперника, легко набирал очки из-под кольца. Хозяева удержали двузначное преимущество до большого перерыва.

После шоу в перерыве с реагентами, превращающимися в дым, пришлось задержать начало второй половины. Паркет долго пытались отчистить. Баскетболисты с интересом наблюдали за происходящим в центральном круге и на всякий случай старались избегать этого места в игре. Складывалось впечатление, что прицел Карасёв-младший забыл в Северной столице. Не свойственный ему низкий процент бросков из-за дуги заставил буксовать всё нападение «Зенита». А вторая атакующая опция питерцев Тимма с грустным лицом просидел скамейке весь матч. «-12» перед решающей четвертью (40:52) — и в этой игре почти всё стало ясно. Уж слишком цепко оборонялся «Локо», практически не давая гостям свободного пространства.