«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в первом матче ¼ финала баскетбольного Еврокубка
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил
санкт-петербургский «Зенит» со счетом 75:52 в первом матче ¼ финала баскетбольного Еврокубка. Встреча состоялась в Краснодаре.
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Самыми результативными в составе железнодорожников стали Марди Коллинс и Ян Вуюкас, набравшие по 12 очков. У петербужцев такое же количество баллов на свой счет записали Сергей Карасев и Тревор Мбакве.
Счет в серии до двух побед — 1−0 в пользу «Локомотива- Кубани». Второй матч пройдет 3 марта в
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