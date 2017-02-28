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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28925511/
28 февраля 2017, 22:24 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в первом матче ¼ финала баскетбольного Еврокубка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 75:52 в первом матче ¼ финала баскетбольного Еврокубка. Встреча состоялась в Краснодаре.

Счет в серии до двух побед — 1−0. Увеличить
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Самыми результативными в составе железнодорожников стали Марди Коллинс и Ян Вуюкас, набравшие по 12 очков. У петербужцев такое же количество баллов на свой счет записали Сергей Карасев и Тревор Мбакве.

Счет в серии до двух побед — 1−0 в пользу «Локомотива- Кубани». Второй матч пройдет 3 марта в Санкт-Петербурге.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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