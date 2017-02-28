«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в первом матче ¼ финала баскетбольного Еврокубка

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Самыми результативными в составе железнодорожников стали Марди Коллинс и Ян Вуюкас, набравшие по 12 очков. У петербужцев такое же количество баллов на свой счет записали Сергей Карасев и Тревор Мбакве.