Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ

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Для подопечных Игоря Грищука встреча с рижанами была весьма принципиальной. В игре первого круга в латвийской столице «драконы» долгое время вели в счете, но в итоге не удержали преимущество и уступили в овертайме 85:88. Сегодня на арене «Фалькон Клуба» минчане провалили первую четверть, отпустив гостей на 10 очков — 10:20. Во втором периоде «драконы» бросились в погоню и к большому перерыву почти догнали соперников — 31:33.

В третьей десятиминутке минчане не только настигли рижан, но и вышли вперед, завершив четверть с небольшим преимуществом — 50:47. Однако в последней четверти игра прошла под диктовку гостей, которые сумели выиграть со счетом 72:69 (20:10, 13:21, 14:19, 25:19). В составе проигравших лидерами по набранным очкам стали Александр Кудрявцев — 17, Дрю Джойс — 11, Артем Тростинецкий и Неманья Милошевич — по 10.

После 17 встреч баскетболисты «Цмокi-Мiнск» занимают 12-е место среди 13 участников банковского турнира, победив лишь в трех матчах.

Следующий поединок чемпионы Беларуси проведут 5 марта в гостях у подмосковных «Химок», которые сейчас занимают 3-е место, одержав 14 викторий в 17 встречах. Лидирует московский ЦСКА — 16 побед, на одну победу меньше у питерского «Зенита».