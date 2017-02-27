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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28910842/
27 февраля 2017, 21:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ВЭФ обыграл «Цмоки-Минск» в Лиге ВТБ благодаря 19 очкам Блумса

Латвийский ВЭФ на выезде обыграл белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:69.

ВЭФ выиграл первую четверть с отрывом в 10 очков, после чего хозяева смогли существенно сократить отставание к перерыву. Судьба матча решилась в концовке игры, когда ВЭФ набрал на 6 очков больше в заключительной четверти.

Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник ВЭФа Янис Блумс, которому удалось набрать 19 очков, совершить 3 подбора и отдать 2 результативные передачи.
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