ВЭФ обыграл «Цмоки-Минск» в Лиге ВТБ благодаря 19 очкам Блумса

ВЭФ выиграл первую четверть с отрывом в 10 очков, после чего хозяева смогли существенно сократить отставание к перерыву. Судьба матча решилась в концовке игры, когда ВЭФ набрал на 6 очков больше в заключительной четверти.



Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник ВЭФа Янис Блумс, которому удалось набрать 19 очков, совершить 3 подбора и отдать 2 результативные передачи.