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27 февраля 2017, 20:23 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Иванов: Бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше $3 млн

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет клуба Единой лиги ВТБ по баскетболу должен составлять не менее $3 млн. Об этом ТАСС в рамках экономического форума в Сочи заявил почетный президент турнира Сергей Иванов.

Самый большой бюджет среди участников Единой лиги ВТБ у московского ЦСКА — в сезоне-2015/16 он составил 2,759 млрд рублей.

«Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов — с меньшим невозможно участвовать, — сказал Иванов. — Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура».
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