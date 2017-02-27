Иванов: бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше $3 млн

Самый большой бюджет среди участников Единой лиги ВТБ у московского ЦСКА — в сезоне-2015/16 он составил 2,759 млрд рублей.

«Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов — с меньшим невозможно участвовать, — сказал Иванов. — Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура».