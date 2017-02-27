Иванов: Бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше $3 млн
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет клуба Единой лиги ВТБ по баскетболу должен составлять не менее $3 млн. Об этом ТАСС в рамках экономического форума в Сочи заявил почетный президент турнира Сергей Иванов.
Самый большой бюджет среди участников Единой лиги ВТБ у московского ЦСКА — в сезоне-2015/16 он составил 2,759 млрд рублей.
«Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов — с меньшим невозможно участвовать, — сказал Иванов. — Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура».
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