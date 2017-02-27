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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28908217/
27 февраля 2017, 17:36 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Иванович: «Валенсия» — лучшая команда Еврокубка, их игра доведена до автоматизма

Главный тренер «Химок» Душко Иванович дал комментарий в преддверии матча ¼ финала Кубка Европы с «Валенсией», запланированного на 28 февраля в Испании.

Главный тренер Химок <span class=error>Душко</span> Иванович дал комментарий в преддверии матча ¼ финала Кубка Европы с Валенсией запланированного на 28 февраля в Испании. Увеличить
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«Очень сложный и важный матч. На мой взгляд, на сегодняшний день “Валенсия” — лучшая команда в Кубке Европы, так как они практически не знают поражений. На своей площадке они играют здорово и очень быстро, показывают типичный испанский баскетбол. Многие игроки долго уже выступают вместе, а их система доведена до автоматизма.

“Валенсия” отлично провела матч недавнего Кубка короля Испании. Мы должны остановить их быстрые прорывы, транзитное нападение, а также опекать лидеров Дублевича, Сан Эметерио и Ван Россома. Эти игроки могут сделать разницу, как и их капитан Мартинес. К этому мы должны быть готовы», — цитирует Ивановича официальный сайт клуба.
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