«Очень сложный и важный матч. На мой взгляд, на сегодняшний день “Валенсия” — лучшая команда в Кубке Европы, так как они практически не знают поражений. На своей площадке они играют здорово и очень быстро, показывают типичный испанский баскетбол. Многие игроки долго уже выступают вместе, а их система доведена до автоматизма.



“Валенсия” отлично провела матч недавнего Кубка короля Испании. Мы должны остановить их быстрые прорывы, транзитное нападение, а также опекать лидеров Дублевича, Сан Эметерио и Ван Россома. Эти игроки могут сделать разницу, как и их капитан Мартинес. К этому мы должны быть готовы», — цитирует Ивановича официальный сайт клуба.