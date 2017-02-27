В этом месяце турецкий клуб одержал победы во всех трёх матчах Евролиги, обыграв «Црвену Звезду» (86:72), «Милан» (90:86) и «Басконию» (96:85). Средние показатели Эртеля за матч в этих играх составили 16,7 очка и 0,7 передачи.

