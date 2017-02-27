Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28907283/
27 февраля 2017, 16:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Защитник «Анадолу Эфес» Эртель — MVP февраля в Евролиге

Самым ценным игроком (MVP) февраля в чемпионате Евролиги признан защитник турецкого клуба «Анадолу Эфес» Томас Эртель, сообщается на официальном сайте турнира.

В этом месяце турецкий клуб одержал победы во всех трёх матчах Евролиги, обыграв «Црвену Звезду» (86:72), «Милан» (90:86) и «Басконию» (96:85). Средние показатели Эртеля за матч в этих играх составили 16,7 очка и 0,7 передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»