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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28906529/
27 февраля 2017, 15:33 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист «Анадолу Эфес» Томас Эртель признан MVP февраля в Евролиге

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Защитник турецкого клуба «Анадолу Эфес» Томас Эртель признан самым ценным игроком февраля в баскетбольной Евролиге, сообщается на официальном сайте турнира.

«Анадолу Эфес» в феврале победил в трех матчах из трех, обыграв «Црвену Звезду» (86:72), «Милан» (90:86) и «Басконию» (96:85).

Средние показатели Эртеля за игру в этих встречах составляли 16,7 очка и 10,7 передачи.
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