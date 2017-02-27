Баскетболист «Анадолу Эфес» Томас Эртель признан MVP февраля в Евролиге

«Анадолу Эфес» в феврале победил в трех матчах из трех, обыграв «Црвену Звезду» (86:72), «Милан» (90:86) и «Басконию» (96:85).

Средние показатели Эртеля за игру в этих встречах составляли 16,7 очка и 10,7 передачи.