Баскетболист «Анадолу Эфес» Томас Эртель признан MVP февраля в Евролиге
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Защитник турецкого клуба «Анадолу Эфес» Томас Эртель признан самым ценным игроком февраля в баскетбольной Евролиге, сообщается на официальном сайте турнира.
«Анадолу Эфес» в феврале победил в трех матчах из трех, обыграв «Црвену Звезду» (86:72), «Милан» (90:86) и «Басконию» (96:85).
Средние показатели Эртеля за игру в этих встречах составляли 16,7 очка и 10,7 передачи.
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