Маркович установил рекорд сезона по передачам в Лиге ВТБ
Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ по количеству результативных передач за матч.
В игре против «Енисея» Маркович ассистировал партнёрам 17 раз, сообщает сайт турнира.
Отмечается также, что это четвёртый показатель в истории Лиги ВТБ.
Ранее «Зенит» обыграл «Енисей» со счётом 94:78. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал атакующий защитник победителей Райан Тулсон.
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