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25 февраля 2017, 19:19 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Маркович установил рекорд сезона по передачам в Лиге ВТБ

Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ по количеству результативных передач за матч.

В игре против «Енисея» Маркович ассистировал партнёрам 17 раз, сообщает сайт турнира.

Отмечается также, что это четвёртый показатель в истории Лиги ВТБ.

Ранее «Зенит» обыграл «Енисей» со счётом 94:78. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал атакующий защитник победителей Райан Тулсон.
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