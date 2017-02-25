Баскетболисты «Астаны» выиграли второй матч подряд в Единой лиге ВТБ

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Матч, прошедший в Саратове, завершился со счетом 79:78 (24:22, 19:9, 21:28, 15:19) в пользу гостей. Самым результативным в составе «Астаны» стал Иан Миллер, набравший 24 очка. Еще 18 баллов записал на свой счет Роберт Лоури. У «Автодора» выделялся Николас Миннерат, на счету которого 23 очка и восемь подборов.

Следующий матч «Астана», выигравшая второй матч подряд, проведет 5 марта дома с пермской «Пармой». «Автодор», потерпевший третье поражение подряд, 14 марта сыграет на выезде с эстонским «Калевом».