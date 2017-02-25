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25 февраля 2017, 18:29 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Астана» вырвала победу у «Автодора» за семь секунд до конца матча

«Астана» обыграла «Автодор» в Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:78.

За семь минут до конца матча «Астана» вела с преимуществом в 10 очков, но хозяева сокращали отрыв, сделав счёт 77:77 за 41 секунду до сирены. Позже «Автодор» набрал ещё одно очко, но за 7 секунд до конца 2 очка от Леонидаса Каселакиса принесли победу клубу из Казахстана.

Наибольшее количество очков набрал защитник «Астаны» Иан Миллер — 24. Ник Миннерат записал в свой актив 23 балла.
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