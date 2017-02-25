«Астана» вырвала победу у «Автодора» за семь секунд до конца матча

За семь минут до конца матча «Астана» вела с преимуществом в 10 очков, но хозяева сокращали отрыв, сделав счёт 77:77 за 41 секунду до сирены. Позже «Автодор» набрал ещё одно очко, но за 7 секунд до конца 2 очка от Леонидаса Каселакиса принесли победу клубу из Казахстана.



Наибольшее количество очков набрал защитник «Астаны» Иан Миллер — 24. Ник Миннерат записал в свой актив 23 балла.

