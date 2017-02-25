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25 февраля 2017, 0:42 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС упустил победу над «Панатинаикосом» в Евролиге на последних секундах

Греческий «Панатинаикос» вырвал победу у казанского УНИКСа в матче Евролиги — 83:82.

Еще за две секунды до финальной сирены российский клуб лидировал в два очка, но трёхочковый Майка Джеймса принёс победу грекам.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд. Он набрал 21 очко, совершил 4 подбора и отдал 7 результативных передач.

УНИКС занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги, «Панатинаикос» на пятом месте.
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