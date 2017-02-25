«Жальгирис» обыграл «Бамберг» в Евролиге благодаря 29 очкам Лекавичюса

Гости активно начали матч, набрав в первые 10 минут 28 очков. «Бамберг» попытался сократить отрыв до перерыва, но игроки литовского клуба продолжали удерживать лидерство до финальной сирены.



Наибольшее количество очков набрал защитник «Жальгириса» Лукас Лекавичюс. На его счету 29 очков, 3 подбора и 3 результативные передачи.



«Жальгирис» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-й.