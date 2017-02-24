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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28885546/
24 февраля 2017, 22:21 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

23 очка Бьёбуа не помогли «Басконии» избежать поражения в матче с «Анадолу Эфес»

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл испанскую «Басконию» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 96:85.

Турки выиграли в каждой из первых трёх четвертей, уступив лишь в заключительной десятиминутке со счётом 23:25.

Самым результативным игроком матча стал французский защитник «Басконии» Родриг Бьёбуа. На его счету 23 очка и 2 подбора.

«Анадолу Эфес» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Баскония» — на восьмой позиции.
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