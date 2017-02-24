23 очка Бьёбуа не помогли «Басконии» избежать поражения в матче с «Анадолу Эфес»

Турки выиграли в каждой из первых трёх четвертей, уступив лишь в заключительной десятиминутке со счётом 23:25.



Самым результативным игроком матча стал французский защитник «Басконии» Родриг Бьёбуа. На его счету 23 очка и 2 подбора.



«Анадолу Эфес» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Баскония» — на восьмой позиции.