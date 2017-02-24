Душко Иванович: «Локомотив» является одной из лучших команд в Единой лиге ВТБ

По его словам, обе команды хотели стать победителем этой встречи.

— Очень тяжелая игра. Думаю, обе команды хотели сегодня победить, хорошо, что нам удалось это сделать, — приводит официальный сайт лиги слова Ивановича. — «Локомотив» сыграл отлично, да и вообще краснодарцы отлично действуют после смены тренера, это одна из лучших команд Единой лиги ВТБ. Это та команда, на которую не нужно настраивать, с этой точки зрения было просто.

После первой четверти нам удалось изменить характер игры и начать действовать с другой отдачей. На старте играли плохо, но, в конце концов, самое главное — это как ты проводишь последние 10 минут матча.