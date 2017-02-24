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24 февраля 2017, 19:45 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Душко Иванович: «Локомотив» является одной из лучших команд в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Химок» Душко Иванович подчеркнул, что матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (89:84) получился очень тяжелым.

По его словам, обе команды хотели стать победителем этой встречи.

— Очень тяжелая игра. Думаю, обе команды хотели сегодня победить, хорошо, что нам удалось это сделать, — приводит официальный сайт лиги слова Ивановича. — «Локомотив» сыграл отлично, да и вообще краснодарцы отлично действуют после смены тренера, это одна из лучших команд Единой лиги ВТБ. Это та команда, на которую не нужно настраивать, с этой точки зрения было просто.

После первой четверти нам удалось изменить характер игры и начать действовать с другой отдачей. На старте играли плохо, но, в конце концов, самое главное — это как ты проводишь последние 10 минут матча.
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