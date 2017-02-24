С. Обрадович: Швед не должен был столько бросать, «Локо» готовился к его игре

«Во-первых, это была отличная игра для зрителей. Обе команды здорово сражались, и важность этой игры чувствовалась на протяжении всех 40 минут. Поэтому хочу поздравить обе команды с тем, что они подарили нам такой баскетбол. С другой стороны, эту игру решили маленькие вещи. Швед не должен был столько бросать — мы готовились защищаться против него по-другому. Реакция на его действия не была соответствующей, потому что он очень классный игрок. Мы хотели остановить каждый его бросок, но нам этого не удалось. Мы допустили много простых ошибок, хотя всё равно имели возможность решить исход поединка в свою пользу. Но я не хотел бы слишком много корить моих парней — они показали максимум. Возможно, победила более удачливая команда», — передаёт слова Обрадовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.