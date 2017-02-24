С. Обрадович: Швед не должен был столько бросать, «Локо» готовился к его игре
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович оценил игру своей команды в матче Лиги ВТБ против «Химок» (84:89).
«Во-первых, это была отличная игра для зрителей. Обе команды здорово сражались, и важность этой игры чувствовалась на протяжении всех 40 минут. Поэтому хочу поздравить обе команды с тем, что они подарили нам такой баскетбол. С другой стороны, эту игру решили маленькие вещи. Швед не должен был столько бросать — мы готовились защищаться против него
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