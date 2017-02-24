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24 февраля 2017, 19:36 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Гендиректор БК «Химки»: Швед очевидно лучший игрок Единой лиги ВТБ в феврале

КРАСНОДАР, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник «Химок» Алексей Швед вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в матче Единой лиги ВТБ и является лучшим игроком турнира в феврале. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

В пятницу «Химки» обыграли в Краснодаре «Локомотив- Кубань» (89:84). Швед набрал 29 очков, а на последней минуте матча забил два трехочковых подряд, решивших исход встречи.

«С такой игрой никакого здоровья не хватит. Очень рад, что сумели вырвать победу в концовке, — сказал Астахов. — Ну и Швед сделал все, чтобы команда победила. На то он и Алексей Швед, чтобы проявлять себя в концовках таких матчей».

По мнению Астахова, Швед должен стать лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ (ежемесячно лучшего баскетболиста определяет лига совместно с ТАСС). «В трех играх он набирает по 30 очков — очевидно, кто лучший в феврале», — добавил собеседник ТАСС.
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