Гендиректор БК «Химки»: Швед очевидно лучший игрок Единой лиги ВТБ в феврале

В пятницу «Химки» обыграли в Краснодаре «Локомотив- Кубань» (89:84). Швед набрал 29 очков, а на последней минуте матча забил два трехочковых подряд, решивших исход встречи.

«С такой игрой никакого здоровья не хватит. Очень рад, что сумели вырвать победу в концовке, — сказал Астахов. — Ну и Швед сделал все, чтобы команда победила. На то он и Алексей Швед, чтобы проявлять себя в концовках таких матчей».

По мнению Астахова, Швед должен стать лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ (ежемесячно лучшего баскетболиста определяет лига совместно с ТАСС). «В трех играх он набирает по 30 очков — очевидно, кто лучший в феврале», — добавил собеседник ТАСС.