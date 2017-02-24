29 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань» в Лиге ВТБ

Хозяева паркета выиграли первую четверть со счётом 28:17, однако крупно уступили во второй десятиминутке — 15:33. В конце небольшое преимущество было у гостей, которые смогли додержать его до финальной сирены.



Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед. Он набрал 29 очков, совершил 8 подборов и отдал 2 передачи. Лучшим в составе хозяев стал Кевин Джонс — 16 очков и 9 подборов.