19 очков и 9 подборов Томича помогли «Барселоне» одолеть «Милан» в Евролиге
«Барселона» одержала победу над «Миланом» со счётом 83:78 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Италии.
Команды часто менялись ролями в первой половине встречи, но в третьей четверти каталонцы вышли вперёд и уже до финальной сирены удерживали победный счёт. Лучшим в составе «Барселоны» стал Анте Томич, который набрал 19 очков, а также записал себе в актив 9 подборов и 1 передачу. У «Милана» самым результативным стал Авуду Абасс, набравший 14 очков.
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