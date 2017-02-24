19 очков и 9 подборов Томича помогли «Барселоне» одолеть «Милан» в Евролиге

Команды часто менялись ролями в первой половине встречи, но в третьей четверти каталонцы вышли вперёд и уже до финальной сирены удерживали победный счёт. Лучшим в составе «Барселоны» стал Анте Томич, который набрал 19 очков, а также записал себе в актив 9 подборов и 1 передачу. У «Милана» самым результативным стал Авуду Абасс, набравший 14 очков.

