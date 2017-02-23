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23 февраля 2017, 23:56 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Шталбергс: БК «Нижний Новгород» на должном уровне оборонялся в матче Лиги ВТБ с ВЭФом

РИГА, 23 фев — Р-Спорт, Сергей Литвак. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на должном уровне сыграли в защите в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против рижского ВЭФа и одержали тяжелую командную победу, заявил главный тренер нижегородцев Артурс Шталбергс.

«Нижний Новгород» в четверг в гостях обыграл ВЭФ со счетом 78:73.

«Очень тяжелая командная победа. Парни бились на площадке все 40 минут. Понятно, что были ошибки, но мы хорошо выполнили план на игру. Обидно, что дали сопернику сократить разницу в самой концовке. Всю игру держали (Яниса) Блумса, не давали ему забивать, он до этого попал только один раз из 10. А разница была нам очень важна. Но это не страшно, победа все равно важнее», — заявил Шталбергс журналистам.

«Защита сегодня была на должном уровне. Будем продолжать работать, чтобы и дальше двигаться в этом направлении. Да, проиграли сегодня подбор, но сознательно оставляли одного из “больших” на периметре, и при этом возникали ситуации, когда кто-то из соперников с трехочковой линии шел на подбор, а мы за ним не успевали. Пришлось этим жертвовать, чтобы не давать сопернику забивать», — добавил тренер.
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