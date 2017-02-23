Шталбергс: БК «Нижний Новгород» на должном уровне оборонялся в матче Лиги ВТБ с ВЭФом

«Нижний Новгород» в четверг в гостях обыграл ВЭФ со счетом 78:73.

«Очень тяжелая командная победа. Парни бились на площадке все 40 минут. Понятно, что были ошибки, но мы хорошо выполнили план на игру. Обидно, что дали сопернику сократить разницу в самой концовке. Всю игру держали (Яниса) Блумса, не давали ему забивать, он до этого попал только один раз из 10. А разница была нам очень важна. Но это не страшно, победа все равно важнее», — заявил Шталбергс журналистам.