Отметили 23 февраля. ЦСКА победил «Маккаби»
Московские армейцы обыграли израильский «Маккаби» в 23-м туре Евролиги.
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ЦСКА — МАККАБИ — 93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21).
Судьи: Радович (Хорватия), Йовчич (Сербия), Выклицки (Чехия). 23 февраля. Москва. Арена «Мегаспорт». 8923 зрителя.
Оснований для беспокойства у болельщиков ЦСКА перед матчем с «Маккаби», по большому счету, не было да и быть не могло. Армейцы играли дома, хорошо отдохнули — после встречи с «Локомотивом-Кубань» прошло три дня. Кроме того израильский клуб находится в кризисе, болельщики перестали мечтать о
НА ДНЕ.
В этом сезоне в израильском клубе
Причины в бесконечной смене главных тренеров — неутешительные результаты команды. «Маккаби» неплохо усилился в межсезонье, в команду пришли такие игроки как Виктор Радд, Эндрю Гаудлок, Колтон Айверсон, Майк Цирбес и Сонни Уимз. Двое последних, несмотря на надежды клуба, достойной игры показать не смогли. Цирбес отправился в аренду в «Баварию», с Уимзом вообще разошлись со скандалом — он отказался сдать
Хоть состав у «Маккаби» неплохой, но на площадке команда допускает много невынужденных ошибок и потерь мяча. Но есть у израильского клуба и козыри, главный из которых плеймейкер Гаудлок. Американский защитник создает моменты и отлично бросает
Неплохой подбор игроков у «Маккаби» и в передней линии. Хоть Цирбес и не оправдал ожиданий, в команде играет центровой Айверсон. По итогам встрече против ЦСКА он стал одним из самых полезных игроков в составе своей команды, набрав 12 очков и сделав 4 подбора и 3 перехвата.
Кроме того дорожит израильский клуб и Раддом, который хорошо знаком российским болельщикам по выступления в прошлом сезоне за «Нижний Новгород». В матче против армейцев Радд смог набрать 14 очков и сделать пять подборов.
Что касается москвичей, то прежде всего стоит отметить действия Кайла Хайнса, который прекрасно противостоял высоким игрокам «Маккаби». Армейский центровой по итогам встречи сделал
СПОКОЙНАЯ ПОБЕДА.
— Это сложный сезон для «Маккаби», — заявил перед игрой защитник ЦСКА Виталий Фридзон, — сменилось много тренеров и игроков. Но похоже, что они
«Маккаби» в первой же атаке отметился потерей, израильтяне шли под кольцо и с периметра практически не бросали. Армейцы хорошо атаковали и уже по итогам первой четверти заработали преимущество в 12 очков.
Тем не менее, во второй четверти «Маккаби» усилил защиту и стал свободнее играть в нападении. ЦСКА мазал и нарушал правила — дал возможность израильтянам бросить 13 штрафных бросков. Армейцы откровенно растерялись, в обороне действовали неуверенно, давали израильтянам убегать в быстрый прорыв и забивать легкие броски — за три с половиной минуты до большого перерыва отставание «Маккаби» сократилось до четырех очков.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сделал двойную замену, вернул на площадку Курбанова и Хайнса. Игра на некоторое время нормализовалась, но после ошибки снова последовали. По итогам второй четверти «Маккаби» набрал 34 очка, и ушел на большой перерыв с отставанием лишь в шесть очков.
В начале второго отрезка встречи обе команды включили защиту: за пять минут в сумме забили лишь 14 очков. У ЦСКА
В концовке армейцы не позволили «Маккаби» подобраться и, что в этом сезоне бывает нечасто, без нервов добились победы. В последней раз израильский клуб обыгрывал ЦСКА еще в «Финале четырех» сезона 2013/14, тогда подопечные Дэвида Блатта совершили чудо и выиграли Евролигу. ЦСКА одержал уверенную победу практически в профессиональный праздник — День защитника Отечества.
Сергей ФИШ
из Москвы.
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