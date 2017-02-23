Отметили 23 февраля. ЦСКА победил «Маккаби»

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ЦСКА — МАККАБИ — 93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21).

Судьи: Радович (Хорватия), Йовчич (Сербия), Выклицки (Чехия). 23 февраля. Москва. Арена «Мегаспорт». 8923 зрителя.

Оснований для беспокойства у болельщиков ЦСКА перед матчем с «Маккаби», по большому счету, не было да и быть не могло. Армейцы играли дома, хорошо отдохнули — после встречи с «Локомотивом-Кубань» прошло три дня. Кроме того израильский клуб находится в кризисе, болельщики перестали мечтать о плей-офф Евролиги — команда стабильно находится в нижней части турнирной таблицы.

НА ДНЕ.

В этом сезоне в израильском клубе из-за неудовлетворительных результатов сменилось четыре тренера. Наставник сборной Израиля Эрез Эдельштейн руководил клубом всего несколько игр Евролиги, затем десяток встреч команда провела под руководством Рами Хадара, но дела на лад не пошли. Еще две встречи «Маккаби» провел во главе с Лиором Любиным, который также слетел с поста главного тренера и команду возглавил Айнарс Багатскис.

Причины в бесконечной смене главных тренеров — неутешительные результаты команды. «Маккаби» неплохо усилился в межсезонье, в команду пришли такие игроки как Виктор Радд, Эндрю Гаудлок, Колтон Айверсон, Майк Цирбес и Сонни Уимз. Двое последних, несмотря на надежды клуба, достойной игры показать не смогли. Цирбес отправился в аренду в «Баварию», с Уимзом вообще разошлись со скандалом — он отказался сдать допинг-тест, что стало последней каплей.

Хоть состав у «Маккаби» неплохой, но на площадке команда допускает много невынужденных ошибок и потерь мяча. Но есть у израильского клуба и козыри, главный из которых плеймейкер Гаудлок. Американский защитник создает моменты и отлично бросает из-за трехочковой. Но в разминке перед игрой с ЦСКА Гаудлок не участвовал и заметно прихрамывал. Отсутствие лидера команды и узкая скамейка сводила шансы израильтян к минимуму.

Неплохой подбор игроков у «Маккаби» и в передней линии. Хоть Цирбес и не оправдал ожиданий, в команде играет центровой Айверсон. По итогам встрече против ЦСКА он стал одним из самых полезных игроков в составе своей команды, набрав 12 очков и сделав 4 подбора и 3 перехвата.

Кроме того дорожит израильский клуб и Раддом, который хорошо знаком российским болельщикам по выступления в прошлом сезоне за «Нижний Новгород». В матче против армейцев Радд смог набрать 14 очков и сделать пять подборов.

Что касается москвичей, то прежде всего стоит отметить действия Кайла Хайнса, который прекрасно противостоял высоким игрокам «Маккаби». Армейский центровой по итогам встречи сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). И по старой доброй традиции самым результативным во встрече стал Нандо Де Коло — 29 очков.

СПОКОЙНАЯ ПОБЕДА.

— Это сложный сезон для «Маккаби», — заявил перед игрой защитник ЦСКА Виталий Фридзон, — сменилось много тренеров и игроков. Но похоже, что они наконец-то нашли свою игру. Они сохраняют шансы на выход в следующий этап Евролиги и будут сражаться. Мы должны быть готовы к этому и использовать свое преимущество домашней площадки.

«Маккаби» в первой же атаке отметился потерей, израильтяне шли под кольцо и с периметра практически не бросали. Армейцы хорошо атаковали и уже по итогам первой четверти заработали преимущество в 12 очков.

Тем не менее, во второй четверти «Маккаби» усилил защиту и стал свободнее играть в нападении. ЦСКА мазал и нарушал правила — дал возможность израильтянам бросить 13 штрафных бросков. Армейцы откровенно растерялись, в обороне действовали неуверенно, давали израильтянам убегать в быстрый прорыв и забивать легкие броски — за три с половиной минуты до большого перерыва отставание «Маккаби» сократилось до четырех очков.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сделал двойную замену, вернул на площадку Курбанова и Хайнса. Игра на некоторое время нормализовалась, но после ошибки снова последовали. По итогам второй четверти «Маккаби» набрал 34 очка, и ушел на большой перерыв с отставанием лишь в шесть очков.

В начале второго отрезка встречи обе команды включили защиту: за пять минут в сумме забили лишь 14 очков. У ЦСКА по-прежнему были проблемы с фолами, но в атаке действовали увереннее, в итоге взяли четверть и вышли на заключительную десятиминутку с преимуществом в девять очков.

В концовке армейцы не позволили «Маккаби» подобраться и, что в этом сезоне бывает нечасто, без нервов добились победы. В последней раз израильский клуб обыгрывал ЦСКА еще в «Финале четырех» сезона 2013/14, тогда подопечные Дэвида Блатта совершили чудо и выиграли Евролигу. ЦСКА одержал уверенную победу практически в профессиональный праздник — День защитника Отечества.

Сергей ФИШ

из Москвы.