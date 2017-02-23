Итудис: ЦСКА несерьезно отнесся к защите во 2-й четверти матча Евролиги с «Маккаби»

В четверг ЦСКА победил «Маккаби» со счетом 93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21) в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы очень здорово начали матч. В какой-то момент мы были впереди на 17−19 очков. Во второй четверти мы позволили сопернику забить слишком много легких мячей, мы несерьезно защищались. Команда в какой-то момент потеряла концентрацию, расслабилась. Последовали ошибки, которые привели к быстрым отрывам игроков “Маккаби”. Нам надо проанализировать вторую четверть, понять, что мы неправильно делали в защите», — сказал Итудис журналистам.

«В целом в нападении мы хорошо двигали мяч, создавали броски, но очень много не использовали. Причем промахивались такие наши снайперы, как Андрей Воронцевич, Милош Теодосич, Виталий Фридзон. У них были открытые броски, но они промахивались. Тем не менее мы забирали мяч на чужом щите. “Маккаби” сделал свой выбор — они очень много переключались в защите, за счет этого и дали нам много открытых бросков», — добавил главный тренер армейцев.