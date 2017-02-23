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23 февраля 2017, 23:13 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Лазича помогли «Црвене Звезде» разгромить «Галатасарай» «+19»

«Црвена Звезда» нанесла поражение «Галатасараю» со счётом 77:58 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Белграде.

На протяжении всей встречи хозяева имели достаточно большое преимущество, что особенно было заметно во второй четверти, в которой сербы добились преимущества «+16». В составе победителей стоит отметить Бранко Лазича, который набрал 17 очков, а также совершил 2 подбора и 1 передачу. У гостей лучшей результативностью может похвастать Владимир Мицов, который записал себе в актив 11 очков.
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