«Фенербахче» нанёс поражение «Олимпиакосу», Богданович набрал 27 очков

Команды провели матч как на качелях, отпуская друг друга в большие отрывы, но в заключительной четверти хозяевам всё же удалось удержать победный счёт. Лучшим в составе триумфаторов стал Богдан Богданович, который записал себе в актив 27 очков, а также прибавил к ним 3 подбора и 4 передачи. Самым результативным у гостей стал Эрик Грин, набравший 17 очков, а также совершивший по одному подбору и передаче.