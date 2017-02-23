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23 февраля 2017, 23:01 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» нанёс поражение «Олимпиакосу», Богданович набрал 27 очков

«Фенербахче» одержал победу над «Олимпиакосом» со счётом 67:64 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.

Команды провели матч как на качелях, отпуская друг друга в большие отрывы, но в заключительной четверти хозяевам всё же удалось удержать победный счёт. Лучшим в составе триумфаторов стал Богдан Богданович, который записал себе в актив 27 очков, а также прибавил к ним 3 подбора и 4 передачи. Самым результативным у гостей стал Эрик Грин, набравший 17 очков, а также совершивший по одному подбору и передаче.
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