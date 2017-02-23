Фанаты «Црвены Звезды» почтили память Чуркина
Болельщики «Црвены Звезды» почтили память Виталия Чуркина на домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Галатасараем».
«Сторонник справедливости и друг сербского народа. Покойся с миром, Виталий Чуркин», — гласят баннеры, которые вывесили сербские фанаты.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля.
В конце декабря 2016 года болельщики «Црвены Звезды» почтили память ансамбля Александрова.
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