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23 февраля 2017, 22:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанаты «Црвены Звезды» почтили память Чуркина

Болельщики «Црвены Звезды» почтили память Виталия Чуркина на домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Галатасараем».

«Сторонник справедливости и друг сербского народа. Покойся с миром, Виталий Чуркин», — гласят баннеры, которые вывесили сербские фанаты.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля.

В конце декабря 2016 года болельщики «Црвены Звезды» почтили память ансамбля Александрова.
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