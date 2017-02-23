Ватутин: Баскетболистам ЦСКА было важно победить 23 февраля
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам московского ЦСКА было важно одержать победу в День защитника Отечества, поскольку команда представляет армейское общество. Об этом ТАСС сказал президент клуба Андрей Ватутин.
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В четверг ЦСКА одержал победу над «Маккаби» со счетом 93:81 в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мне была бы также приятна победа, случись она 22 февраля, например, но важно и вдвойне приятно победить в День защитника Отечества, ведь мы являемся армейским коллективом, — сказал Ватутин. — Сегодня были моменты, когда игроки, способные служить не только в российской армии, но и в американской, например, проявляли бойцовские качества. Именно этим ЦСКА славится».
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