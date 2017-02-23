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23 февраля 2017, 22:24 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«НН» победил ВЭФ в Лиге ВТБ, Губанов набрал 13 очков и совершил 7 подборов

«Нижний Новгород» одержал победу над латвийским ВЭФом со счётом 78:73 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся в Риге.

Гости имели небольшое преимущество в первой и четвёртой четвертях, что и позволило им в итоге добиться положительного результата. Одним из лучших в составе «НН» стал капитан команды Пётр Губанов, который набрал 13 очков, а также совершил 7 подборов и 2 передачи.

В следующем матче новгородцы 6 марта примут у себя на площадке ЦСКА.
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