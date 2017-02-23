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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28877519/
23 февраля 2017, 22:10 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

29 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Маккаби» в Евролиге

Московский ЦСКА нанёс поражение израильскому «Маккаби» со счётом 93:81 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Московский ЦСКА нанёс поражение израильскому <span class=error>Маккаби</span> со счётом 93:81 в матче 23-го тура регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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Добиться нужного результата хозяева сумели, ударно проведя первую четверть. Лучшим в составе триумфаторов стал француз Нандо де Коло, который набрал 29 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 3 передачи.

ЦСКА сравнялся по количеству побед с лидировавшим до этого момента мадридским «Реалом», но у испанцев один матч в запасе — 24 февраля на своей площадке они сыграют с «Дарушшафакой».
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