Баскетболисты ЦСКА сыграют с «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Регулярный чемпионат Евролиги возобновляется после двухнедельного перерыва, который ЦСКА провел на втором месте (16 побед), уступая лишь «Реалу» (17). В 2017 году армейцы выступают не лучшим образом, потерпев несколько поражений. Тем не менее, подопечные Димитриса Итудиса удачно выступают на своей площадке, где в нынешнем турнире проиграли лишь турецкому «Фенербахче». В воскресенье ЦСКА провел непростой матч Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», победив — 83:77.

«Маккаби» является одним из самых титулованных клубов Европы. Клуб из Тель-Авива выигрывал Кубок европейских чемпионов шесть раз, в последний — в 2014 году под руководством бывшего наставника сборной России Дэвида Блатта. Ныне «Маккаби» возглавляет латвийский специалист Айнарс Багатскис, который начинал сезон помощником Блатта в турецкой «Дарюшшафаке», однако в декабре возглавил израильский клуб. В 2014—2016 годах Багатскис работал в «Нижнем Новгороде», в 2009—2010 — красноярском «Енисее».

«Маккаби» в нынешнем сезоне практически лишился шансов на выход в ¼ финала Евролиги, занимая за семь туров до финиша регулярного сезона 13-е место и отставая от идущего на восьмой строчке турецкого «Анадолу Эфеса» на три победы. Приход Багатскиса не переломил ситуацию в Евролиге, хотя в предыдущем туре израильтяне на своей площадке победили занимающую седьмое место испанскую «Басконию». А неделю назад «Маккаби» в восьмой раз подряд завоевал Кубок Израиля, в финале обыграв «Хапоэль» из Иерусалима.

В декабре «Маккаби» дома проиграл ЦСКА со счетом 76:80, проведя эту встречу под руководством и.о. главного тренера Лиора Лубина, сменившего подавшего в отставку после неудачного старта сезона Рами Хадара. Лубин же вновь занимает должность помощника главного тренера — на сей раз Багатскиса.

Матч ЦСКА — «Маккаби» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск. В пятницу свой матч 23-го тура Евролиги проведет казанский УНИКС, который в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».