Баскетболисты ЦСКА сыграют с «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. ЦСКА сыграет с израильским «Маккаби» из
Тель-Авива в матче 23-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы являются фаворитами турнира, уступая в нынешнем сезоне лишь мадридскому «Реалу», тогда как «Маккаби» одержал лишь восемь побед при 14 поражениях, сохраняя лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинал.
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Регулярный чемпионат Евролиги возобновляется после двухнедельного перерыва, который ЦСКА провел на втором месте (16 побед), уступая лишь «Реалу» (17). В 2017 году армейцы выступают не лучшим образом, потерпев несколько поражений. Тем не менее, подопечные Димитриса Итудиса удачно выступают на своей площадке, где в нынешнем турнире проиграли лишь турецкому «Фенербахче». В воскресенье ЦСКА провел непростой матч Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», победив — 83:77.
«Маккаби» является одним из самых титулованных клубов Европы. Клуб из
«Маккаби» в нынешнем сезоне практически лишился шансов на выход в ¼ финала Евролиги, занимая за семь туров до финиша регулярного сезона 13-е место и отставая от идущего на восьмой строчке турецкого «Анадолу Эфеса» на три победы. Приход Багатскиса не переломил ситуацию в Евролиге, хотя в предыдущем туре израильтяне на своей площадке победили занимающую седьмое место испанскую «Басконию». А неделю назад «Маккаби» в восьмой раз подряд завоевал Кубок Израиля, в финале обыграв «Хапоэль» из Иерусалима.
В декабре «Маккаби» дома проиграл ЦСКА со счетом 76:80, проведя эту встречу под руководством и.о. главного тренера Лиора Лубина, сменившего подавшего в отставку после неудачного старта сезона Рами Хадара. Лубин же вновь занимает должность помощника главного тренера — на сей раз Багатскиса.
Матч ЦСКА — «Маккаби» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск. В пятницу свой матч 23-го тура Евролиги проведет казанский УНИКС, который в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».
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