Янис Тимма: Мы должны взять реванш у «Локомотива» в Еврокубке
Лидер «Зенита» — о серии
плей-офф с краснодарским клубом и Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
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Баскетбольный клуб «Зенит играет всего третий сезон в своей короткой истории. В этом году перед командой из
В нынешнем сезоне «Зенит» набрал приличный ход, находясь в лидирующей группе в Единой лиге и преодолев групповой этап Еврокубка. В
— Янис, вы расстроились, когда в Еврокубке попали на «Локомотив», набравший сумасшедший ход после смены главного тренера (13 побед подряд)?
— Только если совсем
— Кто самый опасный игрок в составе соперников?
— Я бы не стал выделять
— В декабре вы уступили краснодарцам на домашнем паркете (62:68). Сделали выводы из того поражения?
— Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Со своей стороны могу сказать, что любое домашнее поражение болезненно. Тем более если уступаешь прямому конкуренту. В
— На ваш взгляд, состав «Зенита» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне?
— Не хотел бы сравнивать. В том году у нас был очень хороший коллектив. Не зря мы добрались до полуфинала Единой лиги и навязали борьбу УНИКСу. В этом сезоне мы играем немного в другой баскетбол. В команде появились два новых ролевых игрока — Сергей Карасев и Стефан Маркович. Такие баскетболисты могли бы играть в любом
— Перед началом сезона многие не понимали, как вы будете играть вместе с Сергеем Карасевым и Райаном Тулсоном. Разобрались, как делить мяч при атаках?
— У нас нет никаких проблем с взаимодействием. Мы следуем задачам, которые дает нам тренер. Ему виднее, как лучше использовать наши лучшие качества.
— Недавно вы приняли участие в Матче всех звезд Единой лиги и выиграли конкурс по броскам сверку. Все ли задуманные приемы у вас получились?
— На самом деле из задуманного по броскам сверху не получилось практически ничего (смеется). К конкурсу я подошел не совсем разогретым, что, конечно, послужит мне уроком. Но в итоге моих попаданий всё же хватило для победы. Чем мне запомнится Матч звезд? В первую очередь количеством болельщиков. В такой атмосфере, в таком зале очень приятно играть. Для России это пока редкость. Такие матчи надо проводить каждый год, это праздник для всех любителей баскетбола. К тому же такие мероприятия способствуют популяризации нашей игры.
— В следующем году заявитесь на конкурс данков?
— Я бы хотел повторить эти ощущения. Отказываться точно не буду.
— Что бы вы изменили в формате проведения Матча звезд?
— Думаю, что в следующий раз можно сделать побольше конкурсов — проводить их, например, в каждом перерыве. А так всё было замечательно. Я с большим удовольствием поучаствовал в этом празднике баскетбола.
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