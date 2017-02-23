Янис Тимма: Мы должны взять реванш у «Локомотива» в Еврокубке

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Баскетбольный клуб «Зенит играет всего третий сезон в своей короткой истории. В этом году перед командой из Санкт-Петербурга стоит конкретная задача: пробиться в Евролигу сезона-2017/18. Весной 2016 года подопечные Василия Карасева уже были в одном шаге от осуществления своей мечты, но тогда они уступили УНИКСу в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне «Зенит» набрал приличный ход, находясь в лидирующей группе в Единой лиге и преодолев групповой этап Еврокубка. В плей-офф второго по значимости турнира Европы сине-бело-голубых ждет встреча с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Незадолго до серии принципиальных матчей корреспондент «Известий» Тимур Ганеев пообщался с лидером «Зенита», 24-летним форвардом Янисом Тиммой.

— Янис, вы расстроились, когда в Еврокубке попали на «Локомотив», набравший сумасшедший ход после смены главного тренера (13 побед подряд)?

— Только если совсем чуть-чуть. В топ-8 Еврокубка уже нет слабых команд — с каждой нам пришлось бы очень тяжело. Что касается «Локомотива», то это действительно грозный соперник, у которого к тому же будет преимущество своей площадки. Но я бы не сказал, что они безоговорочные фавориты нашей пары. Шансы здесь 50 на 50. Нам важно хорошо отыграть первую игру, добившись победы в Краснодаре.

— Кто самый опасный игрок в составе соперников?

— Я бы не стал выделять кого-то одного. В распоряжении Саши Обрадовича есть много исполнителей самого высокого уровня. Это как иностранные игроки, так и российские.

— В декабре вы уступили краснодарцам на домашнем паркете (62:68). Сделали выводы из того поражения?

— Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Со своей стороны могу сказать, что любое домашнее поражение болезненно. Тем более если уступаешь прямому конкуренту. В плей-офф Еврокубка у нас нет другого выхода, кроме реванша. Постараемся порадовать болельщиков результативной игрой.

— На ваш взгляд, состав «Зенита» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне?

— Не хотел бы сравнивать. В том году у нас был очень хороший коллектив. Не зря мы добрались до полуфинала Единой лиги и навязали борьбу УНИКСу. В этом сезоне мы играем немного в другой баскетбол. В команде появились два новых ролевых игрока — Сергей Карасев и Стефан Маркович. Такие баскетболисты могли бы играть в любом топ-клубе Европы. Надеюсь, что мы достигнем еще более высоких показателей, чем в прошлом сезоне. Всё зависит исключительно от нас. Моя мечта — играть в Евролиге, и я надеюсь, что она скоро осуществится.

— Перед началом сезона многие не понимали, как вы будете играть вместе с Сергеем Карасевым и Райаном Тулсоном. Разобрались, как делить мяч при атаках?

— У нас нет никаких проблем с взаимодействием. Мы следуем задачам, которые дает нам тренер. Ему виднее, как лучше использовать наши лучшие качества.

— Недавно вы приняли участие в Матче всех звезд Единой лиги и выиграли конкурс по броскам сверку. Все ли задуманные приемы у вас получились?

— На самом деле из задуманного по броскам сверху не получилось практически ничего (смеется). К конкурсу я подошел не совсем разогретым, что, конечно, послужит мне уроком. Но в итоге моих попаданий всё же хватило для победы. Чем мне запомнится Матч звезд? В первую очередь количеством болельщиков. В такой атмосфере, в таком зале очень приятно играть. Для России это пока редкость. Такие матчи надо проводить каждый год, это праздник для всех любителей баскетбола. К тому же такие мероприятия способствуют популяризации нашей игры.

— В следующем году заявитесь на конкурс данков?

— Я бы хотел повторить эти ощущения. Отказываться точно не буду.

— Что бы вы изменили в формате проведения Матча звезд?

— Думаю, что в следующий раз можно сделать побольше конкурсов — проводить их, например, в каждом перерыве. А так всё было замечательно. Я с большим удовольствием поучаствовал в этом празднике баскетбола.