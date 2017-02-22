Баскетболистки курского «Динамо» одержали 14 побед в 14 матчах на групповом этапе Евролиги

Для «Динамо» эта победа стала 14-й подряд в турнире. C 28 очками из 28 возможных российский клуб занял первое место в таблице группы А.

Соперник «Динамо» станет известен позднее, клуб из Курска встретится с командой, которая займет четвертое место в группе В. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.

Евролига среди женских команд проводится европейским филиалом Международной федерации баскетбола, в турнире принимают участие сильнейшие команды главных национальных лиг Европы.