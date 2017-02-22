«Енисей» уступил турецкому «Бююкчекмедже», но прошел в ¼ финала Кубка Европы FIBA

Матч, прошедший в среду в Стамбуле, завершился со счетом 104:96 (19:20, 28:15, 16:17, 22:23, 10:10, 9:11) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал защитник «Бююкчекмедже» Кеннет Хэйз, набросавший 26 очков. «Енисею» больше всего очков принес Фрэнк Элегар — 23, который добавил к ним еще 11 подборов.

В домашнем матче 8 февраля «Енисей» одержал победу с разницей в 10 очков — 91:81, поэтому пробился в ¼ финала турнира.