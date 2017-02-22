Баскетболистки «Надежды» обыграли испанскую «Авениду» в матче Евролиги
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российской «Надежды» одержали победу над испанской «Авенидой» со счетом 65:62 в домашнем матче последнего, 14-го тура группового этапа Евролиги.
Оренбургская команда набрала 24 очка, заняла второе место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. «Авенида» с 21 очком стала третьей.
Соперником «Надежды» по четвертьфиналу станет чешская «Прага», которая заняла третье место в группе А. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter