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22 февраля 2017, 19:45 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки «Надежды» обыграли испанскую «Авениду» в матче Евролиги

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российской «Надежды» одержали победу над испанской «Авенидой» со счетом 65:62 в домашнем матче последнего, 14-го тура группового этапа Евролиги.

Оренбургская команда набрала 24 очка, заняла второе место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. «Авенида» с 21 очком стала третьей.

Соперником «Надежды» по четвертьфиналу станет чешская «Прага», которая заняла третье место в группе А. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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