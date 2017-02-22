Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российского УГМК одержали победу над польским «Полковице» со счетом 94:57 в домашнем матче последнего, 14-го тура группового этапа Евролиги.
УГМК с 13 победами в 14 матчах занял первое место в турнирной таблице группы В, набрав 27 очков, и вышел в четвертьфинал турнира. «Полковице» с 16 очками занял последнее, восьмое место.
Соперник УГМК станет известен позднее, клуб из Екатеринбурга встретится с командой, которая займет четвертое место в группе А. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.
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