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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28868108/
22 февраля 2017, 19:21 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российского УГМК одержали победу над польским «Полковице» со счетом 94:57 в домашнем матче последнего, 14-го тура группового этапа Евролиги.

УГМК с 13 победами в 14 матчах занял первое место в турнирной таблице группы В, набрав 27 очков, и вышел в четвертьфинал турнира. «Полковице» с 16 очками занял последнее, восьмое место.

Соперник УГМК станет известен позднее, клуб из Екатеринбурга встретится с командой, которая займет четвертое место в группе А. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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