Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги

УГМК с 13 победами в 14 матчах занял первое место в турнирной таблице группы В, набрав 27 очков, и вышел в четвертьфинал турнира. «Полковице» с 16 очками занял последнее, восьмое место.

Соперник УГМК станет известен позднее, клуб из Екатеринбурга встретится с командой, которая займет четвертое место в группе А. Четвертьфинальная серия пройдет до двух побед, матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта.