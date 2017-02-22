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22 февраля 2017, 0:18 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты «Автодора» проиграли «Ольденбургу» и не смогли пробиться в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Автодор» проиграл немецкому «Ольденбургу» со счетом 89:98 в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала немецкая команда встретится с турецким <span class=error>Банвитом</span> Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал центровой «Ольденбурга» Брайан Квале, в его активе 34 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал форвард Ник Миннерат — 21.

Первая встреча, проходившая в Саратове завершилась победой «Автодора» со счетом 87:84. Таким образом, в следующий раунд проходит «Ольденбург».

В 1/8 финала немецкая команда встретится с турецким «Банвитом».
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