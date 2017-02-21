Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28854146/
21 февраля 2017, 18:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Маврокефалидис вернулся в греческий АЕК

Греческий АЕК в официальном пресс-релизе объявил о возвращении в команду центрового Лукаса Маврокефалидиса.

Греческий большой вернулся в АЕК из китайского клуба «Циндао», за который выступал с 2016 года.

В китайском чемпионате Маврокефалидис набирал в среднем за игру 19,2 очка, а также совершал 8,8 подбора и 2,3 передачи.

Греческий баскетболист в разные годы выступал за такие европейские клубы, как ПАОК, «Виртус Рома», «Валенсия», «Олимпиакос», «Спартак» СПб, «Барселона», «Панатинаикос» и АЕК.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»