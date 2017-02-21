Маврокефалидис вернулся в греческий АЕК

Греческий большой вернулся в АЕК из китайского клуба «Циндао», за который выступал с 2016 года.



В китайском чемпионате Маврокефалидис набирал в среднем за игру 19,2 очка, а также совершал 8,8 подбора и 2,3 передачи.



Греческий баскетболист в разные годы выступал за такие европейские клубы, как ПАОК, «Виртус Рома», «Валенсия», «Олимпиакос», «Спартак» СПб, «Барселона», «Панатинаикос» и АЕК.