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20 февраля 2017, 23:46 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Алексей Швед: «Химки» не позволили УНИКСу вернуться в игру после третьей четверти

Защитник «Химок» Алексей Швед после победы над УНИКСом (98:73) заявил, что его команда серьезно готовилась к этой встрече, благодаря чему смогла уйти в отрыв после третьей четверти.

В этой игре Швед набрал 31 очко и стал самым результативным баскетболистом матча. «Химки» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

— Задача была выиграть, — цитирует сайт «Химок» Шведа. — Первую половину играли на равных, а затем мы ушли вперед. Хотели победить и готовились к этому, в третьей четверти совершили резкий рывок, после чего всей командой не позволили УНИКСу вернуться в игру. Забивали открытые мячи, хорошо защищались, особенно во второй половине, когда соперник забил намного меньше, чем в первой. Хорошо двигали мяч в нападении. Думаю, этот матч нам удался.
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