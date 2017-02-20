Алексей Швед: «Химки» не позволили УНИКСу вернуться в игру после третьей четверти

В этой игре Швед набрал 31 очко и стал самым результативным баскетболистом матча. «Химки» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

— Задача была выиграть, — цитирует сайт «Химок» Шведа. — Первую половину играли на равных, а затем мы ушли вперед. Хотели победить и готовились к этому, в третьей четверти совершили резкий рывок, после чего всей командой не позволили УНИКСу вернуться в игру. Забивали открытые мячи, хорошо защищались, особенно во второй половине, когда соперник забил намного меньше, чем в первой. Хорошо двигали мяч в нападении. Думаю, этот матч нам удался.