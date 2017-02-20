Чёртова дюжина. ЦСКА и «Зенит» остаются на вершине Единой лиги
ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию «Локомотива», что позволило «Зениту» выйти на второе место по итогам очередного тура Единой лиги.
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ЦСКА отстоял первую строчку
Центральным матчем тура стала битва двух лучших команд Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал на своём паркете «Локомотив-Кубань», обыгравший «армейцев» в поединке первого круга в Краснодаре. До встречи с «Локомотивом» «армейцы» потерпели чувствительное поражение в
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Очередные подвиги Фрэнка Элегара
На строчку выше казахстанцев расположился красноярский «Енисей», и, судя по последним результатам, седьмое место — не предел команды Олега Окулова. В минувшее воскресенье красноярцы удачно погостили у таллинского «Калева», который всё дальше отдаляется от зоны
Как и в предыдущем матче, хозяевам паркета не хватило очков традиционного лидера. Демонте Харпер был лишь тенью самого себя, показав всего 25% с игры. Стараний же Виталия Лютыча, установившего личный рекорд результативности (30 очков), оказалось недостаточно. Начиная с 25-й минуты «Енисей» стал контролировать ход в целом равного матча и благодаря работе в «краске» Фрэнка Элегара (18 очков и 16 подборов) и клатчевым трёхочковым Василия Заворуева (22 очка, 6 из 8
Кстати, для Фрэнка этот матч стал уже четвёртым в чемпионате, когда центровой красноярцев покидал паркет, записав на свой счёт минимум 15 подборов и 15 очков.
«Зенит» в огне
Самый результативный матч тура был сыгран в Нижнем Новгороде, где одноимённый клуб принимал
Гости создали солидный задел только в конце первой половины, но после рывка 8:0 подопечные Шталбергса вернулись в игру. Не прошло и нескольких минут, как ответный удар нанесли уже баскетболисты в синей форме: Аарон Уайт (15 очков и 6 подборов) и Райан Тулсон (20 очков) на двоих организовали рывок 13:0. Выйти из состояния грогги хозяева смогли только в самой концовке — постаралась тройка американских легионеров Бойнтон — Томпсон — Кейн.
После «трёхи» Томислава Зубчича у
Шведское ускорение
В единственном матче понедельника встречались ещё два представителя «большой пятёрки». В последнем туре УНИКС остановил падение, обыграв на выезде «Нижний Новгород», и готовился ещё ближе пойти к уходящему пелотону по итогам матча с «Химками». Команда Душко Ивановича также не собиралась выбывать из борьбы за тройку, прибыв в Казань с действующей серией из четырёх побед.
Первая половина, как и ожидалось, прошла в равной борьбе — «Химкам» лишь в концовке удалось немного врываться вперёд (49:53). Что произошло после большого перерыва, наверняка не сможет объяснить сам Евгений Пашутин. Пятиминутка имени Алексея Шведа, в которой лидер подмосковной команды настрелял 11 очков, полностью выбила УНИКС из ритма. Только благодаря попаданиям Артёма Параховского и Евгения Воронова казанцам удалось набрать двузначное количество очков в третьей четверти.
Вернуться в матч и попытаться сократить значительный гандикап у хозяев паркета не получилось: трёхочковые Мони, Пуллена и Шведа поставили точку в так и не разгоревшейся погоне. Сам же лидер «Химок» в третий раз в сезоне набрал более 30 очков, переиграв в очной дуэли Кита Лэнгфорда (19).
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