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20 февраля 2017, 23:32 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Душко Иванович: «Химки» обыграли очень сильную команду

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над УНИКСом (98:73) заявил, что остался доволен игрой своих подопечных в защите.

«Химки» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

— Мы одержали очень важную для нас победу, обыграв очень сильную команду, — цитирует сайт УНИКСа Ивановича. — Наша команда здорово сыграла в защите, особенно в третьей четверти, плюс неплохо сработали на пик-н-роллах. УНИКС хорош, когда соперник принимает его игровой ритм, когда надо, играет быстро. Но, повторюсь, мы хорошо действовали в защите, а при помощи прессинга смогли остановить Кино Колома и Кита Лэнгфорда.
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