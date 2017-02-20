Душко Иванович: «Химки» обыграли очень сильную команду
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над УНИКСом (98:73) заявил, что остался доволен игрой своих подопечных в защите.
«Химки» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.
— Мы одержали очень важную для нас победу, обыграв очень сильную команду, — цитирует сайт УНИКСа Ивановича. — Наша команда здорово сыграла в защите, особенно в третьей четверти, плюс неплохо сработали на
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