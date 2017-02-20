Душко Иванович: «Химки» обыграли очень сильную команду

«Химки» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

— Мы одержали очень важную для нас победу, обыграв очень сильную команду, — цитирует сайт УНИКСа Ивановича. — Наша команда здорово сыграла в защите, особенно в третьей четверти, плюс неплохо сработали на пик-н-роллах. УНИКС хорош, когда соперник принимает его игровой ритм, когда надо, играет быстро. Но, повторюсь, мы хорошо действовали в защите, а при помощи прессинга смогли остановить Кино Колома и Кита Лэнгфорда.