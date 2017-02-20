Пашутин: УНИКС не смог сдержать Шведа и Тодоровича
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин назвал причины поражения своего клуба от «Химок» (73:98) в Единой лиге ВТБ.
«Мы не смогли сдержать Алексея Шведа и Марко Тодоровича. В третьей четверти стали проигрывать, принялись отыгрываться, пропустили несколько лёгких мячей — так игра с нашей стороны стала неуправляемой. Судьба встречи была решена, “Химки” победили заслуженно.
У нас обычно играют девять человек. И сегодня у нас был вполне боеспособный состав. Вопрос не в количестве баскетболистов, а в качестве игры —
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