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20 февраля 2017, 21:07 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Химки» одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 98:73 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Алексей Швед в его активе 31 очко. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Алексей Швед, в его активе 31 очко. Для «Химок» эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице «Химки» занимают третье место, одержав в 16 матчах 13 побед, УНИКС с 10 победами в 17 играх идет пятым.

В следующем матче «Химки» 24 февраля в гостях сыграют с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», УНИКС 26 февраля также на выезде встретится с московским ЦСКА.
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