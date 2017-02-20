«Химки» одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Алексей Швед, в его активе 31 очко. Для «Химок» эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице «Химки» занимают третье место, одержав в 16 матчах 13 побед, УНИКС с 10 победами в 17 играх идет пятым.

В следующем матче «Химки» 24 февраля в гостях сыграют с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», УНИКС 26 февраля также на выезде встретится с московским ЦСКА.