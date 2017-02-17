Де Коло, Лэнгфорд и Теодосич претендуют на звание самого ценного игрока Евролиги
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Защитники московского баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло и Милош Теодосич, а также защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд номинированы на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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Также на награду претендуют форвард турецкого «Анадолу Эфес» Деррик Браун, защитник испанского «Реала» Лука Дончич, центровой сербской «Црвены Звезды» Огньен Кузмич, защитник «Реала» Серхио Льюль, форвард немецкого «Брозе» Николо Мелли, форвард греческого «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис, форвард «Реала» Энтони Рэндольф, форвард греческого «Панатинаикоса» Крис Синглтон, разыгрывающий «Олимпиакоса» Василис Спанулис, форвард турецкого «Фенербахче» Экпе Удох, центровой испанской «Басконии» Йоханнес Войтманн и защитник турецкой «Даррюшафаки» Брэд Уонамейкер.
Самый ценный игрок сезона будет определяться посредством голосования болельщиков и представителей СМИ.
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