Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» в матче Евролиги
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу над оренбургской «Надеждой» со счетом 88:81 в домашнем матче 13-го тура группового этапа Евролиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
УГМК с 12 победами в 13 матчах занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 25 очков. «Надежда» с 22 очками идет второй.
Следующий матч УГМК проведет 22 февраля дома против польского клуба «Полковице», «Надежда» в тот же день примет испанскую «Авениду».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter