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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28801987/
16 февраля 2017, 19:34 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» в матче Евролиги

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу над оренбургской «Надеждой» со счетом 88:81 в домашнем матче 13-го тура группового этапа Евролиги.

МОСКВА 16 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> одержали победу над оренбургской Надеждой со счетом 88:81 в домашнем матче 13-го тура группового этапа <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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УГМК с 12 победами в 13 матчах занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 25 очков. «Надежда» с 22 очками идет второй.

Следующий матч УГМК проведет 22 февраля дома против польского клуба «Полковице», «Надежда» в тот же день примет испанскую «Авениду».
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