Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» в матче Евролиги

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УГМК с 12 победами в 13 матчах занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 25 очков. «Надежда» с 22 очками идет второй.

Следующий матч УГМК проведет 22 февраля дома против польского клуба «Полковице», «Надежда» в тот же день примет испанскую «Авениду».