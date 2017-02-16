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16 февраля 2017, 8:52 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

Илиас Папатеодору: В последние пять минут от нас отвернулась удача

Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору прокомментировал игру с «Локомотивом-Кубань» — 59:67.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Илиас</span> Папатеодору прокомментировал игру с Локомотивом-Кубань — 59:67. Увеличить
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— Поздравляю «Локо» с победой! Мы ожидали, что это будет тяжелая игра, потому что «Локомотив» — одна из лучших команд Европы, не только Лиги ВТБ. У них последние три месяца были отличные результаты, для нас было большой честью играть в этом зале против этой команды. Мы контролировали игру на протяжении большей части матча, играли отлично в защите, но в последние пять минут от нас отвернулась удача. Мы играли против команды другого уровня, и в решающие моменты они были лучше нас. Мы пропустили несколько трехочковых подряд, сами же как раз не забивали в эти моменты. Но я все же я горд своими игроками, нам нужно продолжать, в воскресенье уже игра с «Цмоки».

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