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16 февраля 2017, 8:33 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Матч «Автодор» — «Химки» стал самым результативным в истории Лиги ВТБ

Матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Автодор» — «Химки», который состоялся 15 февраля в Саратове, стал самым результативным в истории турнира, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, встреча завершилась победой подмосковной команды — 118:109.

Таким образом, команды на двоих набрали 227 очков и превзошли достижение, установленное в сезоне-2013/14. Тогда в матче «Цмоки-Минска» и «Красного Октября» было набрано 225 очков — игра завершилась со счётом 113:112 в пользу волгоградского клуба.
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