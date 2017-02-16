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16 февраля 2017, 8:33 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» установил новый рекорд клуба по количеству побед подряд

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» установили новый клубный рекорд по количеству побед подряд.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарцы на домашнем паркете обыграли казахстанскую «Астану» — 67:59, продлив победную серию до 13 матчей. Это новый рекорд клуба, сообщается на официальном сайте «Локомотива». До этого лучшим достижением краснодарцев были 12 побед подряд, добытые в сезоне-2015/16.

В настоящее время «Локомотив-Кубань» занимает второе место в таблице Лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА.
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