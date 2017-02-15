«Астана» проиграла команде «Локомотив-Кубань» в матче ВТБ

В первом, третьем и четвертом периодах кубанцы были сильнее астанчан. Во второй двадцатиминутке «Астана» переиграла россиян.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Иан Миллер заработавший 16 очков, Роберт Лоури и Усман Крубалли — по 9, Леонидас Каселакис и Родерик Одом — по 7, Антон Пономарев — 6, Димитриос Катсивелис — 5.



19 февраля на выезде «Астана» сыграет с командой «Цмоки-Минск» из Беларуси.



Баскетбол. Лига ВТБ. 16-й тур.

«Локомотив-Кубань» — «Астана» 67:59 (20:18, 12:17, 17:15, 18:9).