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15 февраля 2017, 21:28 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянскую «Фамилу Скио» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянский клуб «Фамила Скио» в матче группового этапа женской Евролиги.

МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Баскетболистки курского Динамо обыграли итальянский клуб <span class=error>Фамила</span> <span class=error>Скио</span> в матче группового этапа женской <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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Встреча группы А, прошедшая в среду в Курске, завершилась со счетом 70:64 (24:15, 11:15, 18:19, 17:15) в пользу «Динамо», в составе которого 16 очков набрала Анна Круз.

«Динамо» 22 февраля на выезде встретится с венгерским «Дьёром».
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