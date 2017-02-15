Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянскую «Фамилу Скио» в матче Евролиги
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянский клуб «Фамила Скио» в матче группового этапа женской Евролиги.
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Встреча группы А, прошедшая в среду в Курске, завершилась со счетом 70:64 (24:15, 11:15, 18:19, 17:15) в пользу «Динамо», в составе которого 16 очков набрала Анна Круз.
«Динамо» 22 февраля на выезде встретится с венгерским «Дьёром».
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