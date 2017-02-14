«Локо» и «Зенит» организовали российское дерби в плей-офф Еврокубка

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Баскетбольный Еврокубок исторически является ареной российско-испанских противостояний — в двух этих странах достаточно клубов с амбициями, не имеющих возможности претендовать на долгосрочную лицензию Евролиги, но стремящихся войти в число участников самого престижного состязания континента любой ценой.

Сезон — 2016/17 едва ли станет исключением из правила. Когда дым развеялся, а аутсайдеры и не потянувшие тяжести выступлений на два фронта середняки отсеялись, выяснилось, что тягаться с представителями двух топовых чемпионатов Старого Света на равных готовы только израильский «Хапоэль» и немецкая «Бавария».

Оставшиеся шесть из восьми путевок в четвертьфинал поровну распределились между коллективами с Пиренейского полуострова и участниками Единой лиги ВТБ. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что заветный трофей достанется именно кому-то из них.

Наибольшие опасения соперников, судя по всему, вызывает «Валенсия». Укомплектованная опытнейшими сборниками со всех уголков Европы и качественными американцами, дружина Педро Мартинеса активно запугивала конкурентов на стадии Топ-16. Шесть побед при отсутствии поражений, лучшая разница набранных и пропущенных очков при достойной конкуренции — чем, скажите на милость, не заявка на титул?

Поэтому «Локомотиву-Кубань», главному, пожалуй, козырю в российской колоде, на данный момент приходится довольствоваться статусом «темной лошадки». Во втором групповом турнире подопечные Саши Обрадовича не избежали очковых потерь, уступив в родных стенах испанской «Гран Канарии», да вот только случилось это уже тогда, когда место в плей-офф было закреплено за «железнодорожниками» де-юре, а итоговая первая строчка таблицы группы Е почти не подвергалось сомнениям.

Южане, о впечатляющих темпах прогресса которых после смены главного тренера говорилось уже неоднократно, и на международной арене смогли прилично удивить. В первую очередь, эффективностью оборонительных построений: команда Обрадовича пропускала даже меньше «Валенсии» и выигравшей слабенький пул F «Баварии».

Более того, оценивать показатель в 70,7 очка необходимо с поправкой на то, что сражался «Локо» исключительно с испанцами, причем с испанцами остроатакующими. И спокойно сдерживал их натиск, позволив себе одну-единственную перестрелку — в выездном поединке с «Фуэнлабрадой», выигранном со счетом 91:87.

В четвертьфинале амбиции коллектива из Краснодара проверит «Зенит», вскочивший на подножку уходящего в плей-офф поезда в последний момент. Питерцы, чей лазарет упорно не желает пустеть с самого начала сезона, неожиданно оступились в Нижнем Новгороде в первом же туре (та победа над соотечественниками так и осталась для волжан единственной на стадии Топ-16) и поставили свою судьбу в прямую зависимость от результатов личных встреч с «Летувос Ритас».

Решающую, в Вильнюсе, россияне проиграли, но с выгодной для себя разницей в счете. Во многом благодаря суммарным 45 очкам от форвардов Яниса Тиммы и Сергея Карасева дело ограничилось устраивавшими «Зенит» «-2» — без самой результативной и наиболее зрелищной команды Еврокубка плей-офф турнира получился бы неполноценным.

Третий добравшийся до решающих сражений полпред России, «Химки», оказался в неприятной во всех отношениях ситуации по причине крупного поражения в Мюнхене. С одной стороны, ни «Леткабелис», ни тем более «Ульм», завершивший Топ-16 с ужасным балансом 0−6, реальной борьбы за выход из группы подмосковному коллективу не навязали, и в плей-офф дружина Душко Ивановича квалифицировалась досрочно. Вместе с тем, второе место в квартете F выводило прямиком на «Валенсию» с крайне высокой степенью риска оперативно вылететь из Еврокубка.

Поэтому на заключительный поединок раунда химчане настраивались как на последний бой. Увы, и «Бавария» тоже. Об отыгрыше отставания в 16 баллов речь по ходу матча не шла вовсе, и, дотянув до овертайма, Алексей Швед со товарищи опустили руки, умудрившись проиграть дополнительную пятиминутку с сокрушительным счетом 2:24. Зато избежали попадания в верхнюю часть сетки плей-офф, где и так прописались два российских клуба. Если это кого-то, конечно, утешает.

Безусловно, «Валенсию» обыгрывать можно, и даже на ее собственном паркете — доказано в основном раунде «Хапоэлем» с некогда звездой НБА Амаре Стаудмайром в составе. Поэтому верить в «Химки» обязательно нужно. Даром, что парни Ивковича пока так и не превратились в машину для убийства, а поддержать бомбардирский почин Шведа периодически оказывается некому. Четвертьфинальные серии стартуют только 28 февраля, и время на экстренные корректировки игровой модели еще есть.

Да, вы не ошиблись, именно серии.

В текущем сезоне организаторы Еврокубка отказались от практики подсчета разницы очков по итогам двухматчевого противостояния в формате «дома — на выезде» и учредили мини-серии до двух побед одной из команд.

С точки зрения клубов это, наверное, не самый оптимальный сценарий: едва ли кого-нибудь порадуют дополнительные матчи и перелеты куда-нибудь на Канарские острова. Зато и болельщики будут довольны, и сам плей-офф станет более интригующим.

Ведь если раньше после «-20» в первом матче борьба в паре фактически заканчивалась, а ответная встреча превращалась в формальность, теперь количество набранных и пропущенных баллов уже не имеет никакого значения — реальный турнирный вес приобретают только победы. Не исключено, что весной это новшество выручит из беды хотя бы один российский коллектив.