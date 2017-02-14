«Локо» и «Зенит» организовали российское дерби в плей-офф Еврокубка
Три российских коллектива продолжат борьбу за победу в Еврокубке на четвертьфинальной стадии турнира, причем два из них — «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — сразятся в первом раунде
плей-офф между собой.
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Баскетбольный Еврокубок исторически является ареной
Сезон — 2016/17 едва ли станет исключением из правила. Когда дым развеялся, а аутсайдеры и не потянувшие тяжести выступлений на два фронта середняки отсеялись, выяснилось, что тягаться с представителями двух топовых чемпионатов Старого Света на равных готовы только израильский «Хапоэль» и немецкая «Бавария».
Оставшиеся шесть из восьми путевок в четвертьфинал поровну распределились между коллективами с Пиренейского полуострова и участниками Единой лиги ВТБ. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что заветный трофей достанется именно
Наибольшие опасения соперников, судя по всему, вызывает «Валенсия». Укомплектованная опытнейшими сборниками со всех уголков Европы и качественными американцами, дружина Педро Мартинеса активно запугивала конкурентов на стадии Топ-16. Шесть побед при отсутствии поражений, лучшая разница набранных и пропущенных очков при достойной конкуренции — чем, скажите на милость, не заявка на титул?
Поэтому «Локомотиву-Кубань», главному, пожалуй, козырю в российской колоде, на данный момент приходится довольствоваться статусом «темной лошадки». Во втором групповом турнире подопечные Саши Обрадовича не избежали очковых потерь, уступив в родных стенах испанской «Гран Канарии», да вот только случилось это уже тогда, когда место в
Южане, о впечатляющих темпах прогресса которых после смены главного тренера говорилось уже неоднократно, и на международной арене смогли прилично удивить. В первую очередь, эффективностью оборонительных построений: команда Обрадовича пропускала даже меньше «Валенсии» и выигравшей слабенький пул F «Баварии».
Более того, оценивать показатель в 70,7 очка необходимо с поправкой на то, что сражался «Локо» исключительно с испанцами, причем с испанцами остроатакующими. И спокойно сдерживал их натиск, позволив себе
В четвертьфинале амбиции коллектива из Краснодара проверит «Зенит», вскочивший на подножку уходящего в
Решающую, в Вильнюсе, россияне проиграли, но с выгодной для себя разницей в счете. Во многом благодаря суммарным 45 очкам от форвардов Яниса Тиммы и Сергея Карасева дело ограничилось устраивавшими «Зенит» «-2» — без самой результативной и наиболее зрелищной команды Еврокубка
Третий добравшийся до решающих сражений полпред России, «Химки», оказался в неприятной во всех отношениях ситуации по причине крупного поражения в Мюнхене. С одной стороны, ни «Леткабелис», ни тем более «Ульм», завершивший Топ-16 с ужасным балансом 0−6, реальной борьбы за выход из группы подмосковному коллективу не навязали, и в
Поэтому на заключительный поединок раунда химчане настраивались как на последний бой. Увы, и «Бавария» тоже. Об отыгрыше отставания в 16 баллов речь по ходу матча не шла вовсе, и, дотянув до овертайма, Алексей Швед со товарищи опустили руки, умудрившись проиграть дополнительную пятиминутку с сокрушительным счетом 2:24. Зато избежали попадания в верхнюю часть сетки
Безусловно, «Валенсию» обыгрывать можно, и даже на ее собственном паркете — доказано в основном раунде «Хапоэлем» с некогда звездой НБА Амаре Стаудмайром в составе. Поэтому верить в «Химки» обязательно нужно. Даром, что парни Ивковича пока так и не превратились в машину для убийства, а поддержать бомбардирский почин Шведа периодически оказывается некому. Четвертьфинальные серии стартуют только 28 февраля, и время на экстренные корректировки игровой модели еще есть.
Да, вы не ошиблись, именно серии.
В текущем сезоне организаторы Еврокубка отказались от практики подсчета разницы очков по итогам двухматчевого противостояния в формате «дома — на выезде» и учредили
С точки зрения клубов это, наверное, не самый оптимальный сценарий: едва ли
Ведь если раньше после «-20» в первом матче борьба в паре фактически заканчивалась, а ответная встреча превращалась в формальность, теперь количество набранных и пропущенных баллов уже не имеет никакого значения — реальный турнирный вес приобретают только победы. Не исключено, что весной это новшество выручит из беды хотя бы один российский коллектив.
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