Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28761962/
13 февраля 2017, 21:44 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

20 очков Томпсона помогли «НН» одержать победу над «Калевом» в Единой лиге ВТБ

В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный «Калев» на своей площадке принимал «Нижний Новгород».

По итогам встречи гости одержали победу со счётом 91:87. На большой перерыв нижегородцы ушли, уступая с разницей «-7». В третьей четверти гостям удалось сократить отставание на 2 очка, а в финальной успешно завершить погоню.

У «Калева» лучшими самыми результативными игроками стали Райн Вейдеман и Демонте Харпер, набравшие по 22 очка. У «Нижнего Новгорода» отличился Дижон Томпсон, набравший 20 очков, а также совершивший 8 подборов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России